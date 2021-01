Médico sanitarista explica como será a vacinação contra a Covid-19

Carlos Vasconcelos, médico sanitarista do setor de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda, explica como será a vacinação contra a Covid-19 na cidade. O público-alvo nesta primeira etapa, seguindo as determinações dos planos nacional e estadual de vacinação, será de 165 pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas (que vivem em asilos, por exemplo); 12 pessoas com deficiência institucionalizadas (que vivem nas residências terapêuticas); e 1.686 profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus.