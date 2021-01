O Corpo de Bombeiros continua as buscas por um homem que teria se afogado após ter mergulhado nas águas do Rio Paraíba do Sul, na altura do bairro Vila Americana, em Volta Redonda. Segundo familiares, Maximiliano Pires Reis, de 39 anos, entrou no rio para se refrescar e desapareceu após ser levado pela correnteza.

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foram acionados e iniciaram as buscas. Até o momento a família não tem pista da vítima. Foto: Gazeta dos Bairros/Osmar Neves