Mulher é presa com carro clonado, em Resende

Uma mulher de 49 anos foi presa na tarde desta terça-feira com um Ford Ka clonado, durante abordagem feita pela Polícia Militar na Rua José Carlos Giovani, no Jardim Alegria, em Resende.

Policiais militares iniciaram a verificação da numeração do chassi onde foram constatados indícios de irregularidades. Ao checarem os dados, os agentes constataram que o carro estava clonado, se tratando de um veículo furtado no dia 14 de novembro do ano passado no Catete, no Rio de Janeiro.

Ela foi levada à delegacia de Resende, onde teve a prisão confirmada.