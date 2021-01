Polícia Militar prende jovem com arma e drogas no bairro Três Poços

Agentes do 28º Batalhão da Polícia Militar prenderam na tarde desta segunda-feira, por volta das 16h30min, um jovem, de 21 anos, com um revólver calibre 38, com numeração suprimida e drogas na Rua Antônia Matilde, no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

Os agentes estavam em patrulhamento quando perceberam o jovem que ao avistar a viatura policial saiu rapidamente e voltou sentando num banco. Os agentes fizeram abordagem e com o suspeito foram encontrados R$93.90,00 e uma chave de uma moto Honda CG Titan.

Em buscas pelo local, os agentes apreenderam o revólver, um rádio de comunicação. Em buscas mais minuciosa os agentes apreenderam um saco com 17 pinos de pó (cocaína), sete folhas com etiquetas para embalar drogas.

Segundo a Polícia Militar, o jovem tentou subornar os agentes oferecendo R$ 400 para não ser preso. O jovem recebeu voz de prisão e foi levado junto com as drogas e a arma para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Foi apreendida também uma moto.