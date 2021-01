Município realiza revitalização em unidade esportiva no Nova Colônia

A revitalização das unidades esportivas é um dos trabalhos que estão sendo realizados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP). Nesta quarta, 20, os serviços foram retomados no Complexo Esportivo do bairro Nova Colônia, onde a quadra de tênis passa pela troca de alambrado. A SMOSP ainda destaca que as revitalizações no local também acontecem na quadra poliesportiva, no vestiário, área de lazer, arquibancadas e no Quiosque do Saber.

“Entre outros serviços, também está sendo feita a pintura interna e externa, e a manutenção da rede elétrica e hidráulica. Assim como as manutenções realizadas no campo de futebol de Bulhões, aos poucos também serão iniciados os serviços nas outras unidades esportivas. Nosso objetivo é ter unidades com padrões de excelência, auxiliando nas práticas esportivas no município”, reiterou o secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Silva. Foto: Regiane Real.