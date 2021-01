Covid-19: Secretaria de Saúde de Barra Mansa aplica primeira dose da vacina nos profissionais do Hospital Santa Maria

Imunizados fazem parte do grupo que atuou na linha de frente do combate à Covid-19

Nesta sexta-feira (22), a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Saúde, aplicou a primeira dose da Coronavac nas equipes médicas e técnicas que trabalham na linha de frente do combate à Covid-19 no Hospital Santa Maria. Hoje foram imunizados profissionais entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem e funcionários atuantes do setor. Ao todo serão aplicadas 374 doses.

A vacinação aconteceu por etapas para não causar aglomerações e respeitando as características da vacina, como a temperatura limite para a aplicação. A escolha dos funcionários e a ordem de atendimento foi definida pelo Santa Maria. Na parte da manhã foram imunizados médicos e enfermeiros e à tarde foram atendidos os técnicos de enfermagem.

O secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, informou que a prefeitura tem trabalhado rigorosamente dentro das determinações do Ministério da Saúde, o que inclui a fiscalização dos profissionais a serem imunizados. “A escolha dos profissionais a serem imunizados foi uma decisão do Hospital Santa Maria. A primeira lista da unidade hospitalar encaminhada à Secretaria de Saúde era de 450 doses, referente ao quantitativo de profissionais que trabalham na linha de frente no combate ao coronavírus. Porém, refinamos a lista, chegando no total de 374 doses, quantidade exata de pessoas que estão recebendo hoje a primeira dose da imunização. A redução se deve a detecção de profissionais que não se enquadram na primeira fase da vacinação”.

Dr. Sérgio Gomes também falou sobre os cuidados necessários para que não haja desperdício das doses. “Pelas características da Coronavac, a vacina não pode permanecer fora da temperatura ideal de armazenamento por muito tempo. Para garantir a conservação do imunizante, as vacinas foram levadas ao Santa Maria em pequenos lotes à unidade hospitalar, conforme demanda apresentada durante a vacinação”.

Um dos profissionais a receber a dose foi o médico Dr. João Carlos Henriques, que falou sobre a importância da vacinação. “Para nós é um momento muito importante. Nós temos recebido pacientes de outros municípios. Temos um corpo clínico muito atuante, onde uma boa parte tem mais de 60 anos de idade. Então a imunização dos nossos profissionais vai ser fundamental para que a gente continue atuando e dando o atendimento que vem sendo dado”.

O médico Dr. Maurício Suckow Amaral Filho também foi vacinado e falou sobre a importância de manter os cuidados para evitar a doença. “A sensação de ter tomado a vacina é muito boa, isso me deixa mais seguro para poder continuar exercendo a minha profissão diariamente. É muito reconfortante, isso mostra que a gente está no caminho certo e que é uma questão de tempo para as coisas melhorarem, mas é fundamental manter as medidas preventivas enquanto houver a pandemia mundial, como a utilização de máscara, higienização das mãos, evitar aglomeração e estar sempre bem hidratado”.