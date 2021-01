Prefeitura promove reunião com secretarias de Educação da região

Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Educação, promoverá nesta segunda-feira (25), às 09h, no Parque Natural Municipal de Saudade, uma reunião com as demais secretarias de Educação do Sul Fluminense para promover a troca de experiências sobre a volta às aulas.

Participarão secretários e técnicos de Educação de 12 municípios. Durante o encontro serão apresentados os protocolos de retorno às aulas de cada cidade. As prefeituras confirmadas para a reunião são: Barra Mansa, Angra dos Reis, Barra do Piraí, Mangaratiba, Paraty, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro e Vassouras.

Programação

9h – Acolhimento e Coffee Break, com apresentação do Projeto Música nas Escolas

10h – abertura

– Objetivos do encontro

– Apresentação dos municípios (15min)

– 10h15 Barra Mansa

– 10h30 Angra dos Reis

– 10h45 Barra do Piraí

– 11h00 Mangaratiba

– 11h15 Paraty

– 11h30 Pinheiral

– 11h45 Piraí

– 12h00 Porto Real

– 12h15 Quatis

– 12h30 Resende

– 12h45 Rio Claro

– 13h00 Vassouras

13h30 / 14h30 – Almoço

14h45 – Plenária e conclusão do encontro

16h – Encerramento

Serviço

Data: 25/01/2021 (segunda-feira)

Hora: 9h às 16h

Local: Parque Natural Municipal de Saudade

Rua Elza Maia de Amorim – Saudade