Carro é incendiado em garagem no bairro Vista Alegre

Policiais militares compareceram à Rua Santa Bárbara, no bairro Vista Alegre, para averiguar o incêndio de um carro. No local, em contato com a proprietária do veículo, os agentes foram informados que o carro estava na garagem de sua casa quando foi incendiado. O fogo foi apagado pela proprietária, com a ajuda de vizinhos. O local foi isolado e os policiais constataram que havia vestígios de duas garrafas de álcool.

Uma testemunha informou aos agentes que teria visto o suspeito, que estava no local, comprando uma garrafa de álcool. O suspeito, de 37 anos, fez ameaças às testemunhas. Diante dos fatos, três testemunhas, a vítima e o suspeito foram levados para a Delegacia de Polícia onde foram ouvidos. Foi feita a perícia no local e o suspeito foi preso por uso de material inflamável e dano.