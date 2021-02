Saae-BM inicia o mês com diversos trabalhos de limpeza pela cidade

Higienização e sanitização são alguns dos serviços prestados por equipes da autarquia

Nesta segunda-feira, 1º, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) deu início a uma série de ações pela cidade, como roçada, capina, recolhimento de resíduos, coleta de terra, lama, entulho e volumosos e a sanitização do asilo Vila Vicentina e do Saae, em Saudade.

Os bairros contemplados pelos serviços foram: Centro, Estamparia, Santa Rosa, Parque Independência, Ary Parreiras, Santa Clara, Vista Alegre, Ano Bom, Goiabal, Vila Maria, Barbará, São Silvestre e Região Leste.

O diretor executivo do Saae, Fanuel Fernando, revelou que o Saae iniciou o mês dispondo as equipes nos bairros da cidade. “Essas são ações de grande importância para manutenção do município. As preocupações que temos com o Centro também existem com os demais bairros. Fazemos o mesmo tipo de serviço com a mesma eficiência e qualidade, sem diferença, para todos. Já o serviço de sanitização na autarquia é realizado com intuito de minimizar a proliferação do vírus da Covid-19, para proteção dos funcionários.”