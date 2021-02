MEP é recebido pela secretária da Educação de Volta Redonda

Uma comitiva do MEP (Movimento Ética na Política) foi recebida na manhã desta sexta feira (5), pela professora Therezinha dos Santos Gonçalves, secretária municipal de Educação de Volta Redonda. Na pauta, foi discutida a questão da manutenção do ensino médio da Fevre.

A secretária ouviu atentamente às questões pontuadas pelos representantes do MEP na base da carta protocolada na SME, em dia 11 de fevereiro. Somado aos argumentos focando os impactos sociais, educativos e políticos contidos na carta, Alexandre Batista, professor de redação do Pré Vestibular do MEP, destacou.

– Historicamente, a FEVRE se tornou uma alternativa ao processo educacional estadual, não por ser melhor que aquela rede, mas por configurar estilo diferentes de projeto pedagógico. Além disso, ela também representa a continuidade ao Ensino Fundamental realizado no município – elogiou o professor.

Therezinha, que acumula a direção da FEVRE e da SME apresentou alguns dados relativos a situação da FEVRE. “O município gasta cerca dois milhões para manter o ensino médio. O município não em caixa, mas temos tratativas com o MPE e o Estado de forma a garantir que ninguém saia do ensino fundamental e fique sem escola. Também, estamos trabalhando para que a FEVRE ofereça outras oportunidades de formação à comunidade, destacou a secretária.

Therezinha comentou também os desafios enfrentados diante da pandemia, fato compreendido pelos presentes no encontro. João Pedro Fernandes, acadêmico em medicina (UERJ), ex- aluno do Delce Horta e do MEP, de forma muito elegante ressaltou o quanto foi importante sua formação, tanto educacional como no ensino médio no sistema FEVRE.

Ao final do encontro, Vitoria Fortini, acadêmica de pedagogia (UGB), agradeceu a secretária pela abertura ao Movimento. “Agradecemos a senhora pela abertura da agenda. Ficaremos na esperança, que as crises passem e um dia, quem sabe o município retorne com força o ensino médio na FREVE”, disse esperançosa a futura pedagoga.