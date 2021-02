Parque Centenário volta a funcionar de 6 às 20 horas

Usuários precisam seguir recomendações sanitárias, como o uso de máscaras faciais e distanciamento social

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa, em parceria com a Subsecretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, retomou o horário tradicional de funcionamento do Parque Centenário, de 6 às 20 horas. A medida visa atender a solicitação dos usuários do local, muitos deles desportistas que praticam caminhada, atividades físicas e/ou corrida no espaço.

De acordo com Vinícius Azevedo, a reabertura exige que os usuários respeitem o distanciamento social e o uso de máscaras faciais. “Estamos retomando aos poucos os nossos hábitos, tendo os devidos cuidados recomendados pelas autoridades sanitárias, pois a pandemia não acabou. Assim, todo cuidado e atenção precisam ser mantidos”, disse.

Segundo o coordenador de Juventude, Marco Cambraia, neste momento em que as pessoas estão com suas atividades de lazer e entretenimento restritas em função da pandemia do novo coronavírus, é importante manter os exercícios físicos como forma de bem estar e saúde do corpo e da mente. “Com o restabelecimento do horário conseguimos atender aquelas pessoas que trabalham a partir das 8 horas ou que chegam em casa após as 18 horas e desejam se exercitar, seja para se manter em forma, mais disposto, menos deprimido e estressado”, destacou.

Cambraia ressaltou ainda outros benefícios proporcionados pelo esporte, como o controle de doenças crônicas,do coração, diabetes e obesidade e o fortalecimento do sistema imunológico, o que contribui para um bom estado geral de saúde. Fotos: Felipe Vieira