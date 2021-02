Prazo para quitar IPTU com desconto em Resende termina na próxima sexta-feira

Contribuintes têm mais uma semana para aproveitar condições especiais pagando à vista ou parcelado

Termina na próxima sexta-feira, dia 12 de fevereiro, o prazo para quitar o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2021 com condições especiais em Resende. A Prefeitura de Resende possibilitou aos contribuintes do município um desconto de 15% nos pagamentos em cota única referentes aos imóveis residenciais e comerciais da cidade. Além disso, a gestão municipal também oferece a possibilidade de parcelamento em até 10 vezes, com 5% de desconto.

De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda, o município terá cerca de 34 mil contribuintes no total. Os carnês foram distribuídos através dos correios. As formas de acesso ao carnê de pagamento, inclusive, estão previstas no decreto nº 13675/20, que diz que o contribuinte deve procurar a repartição fiscal competente, caso não ocorra o recebimento pelo correio até a data estipulada.

– O pagamento antecipado é uma importante oportunidade de desconto anunciado com antecedência para que os munícipes se planejem. Entremos agora na última semana de validade desta oportunidade e a gestão municipal chama a atenção para que esses contribuintes aproveitem as condições especiais. A Prefeitura de Resende também está à disposição para tirar dúvidas e ajudar a resolver as situações pendentes – ressaltou o secretário Paulo Roberto Russo.

Aqueles que tiverem dúvidas ou não receberam o carnê pelo correio devem comparecer à Divisão de Arrecadação Tributária (DAT), no centro administrativo, para mais informações. Para aqueles com dúvidas, também é possível tratar de assuntos relacionados ao IPTU através do e-mail [email protected] Também disponível por telefone, para solucionar dúvidas, é possível entrar em contato através dos números (24) 3381-4609 e (24) 3354-6761.

O imposto representa uma das principais fontes de arrecadação própria do município e pode ser quitado nas agências do Banco do Brasil, Itaú e Caixa Econômica Federal, além das casas lotéricas da cidade. A arrecadação é revertida em obras e melhorias para a cidade. Neste ano, a previsão da Secretaria Municipal de Fazenda é que sejam arrecadados cerca de R$25 milhões.