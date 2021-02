Câmera registra furto de celular em Paraíba do Sul

Policiais civis e militares prenderam no início da tarde desta sexta-feira (12), em Paraíba do Sul, um homem de 33 anos apontado como autor do furto de um aparelho celular, no dia anterior, na Rua Carlos Eduardo Ferreira, no bairro Limoeiro. O furto foi gravado por uma câmera de segurança.

Segundo a delegada Cláudia Nardy Abbud, o suspeito havia deixado a bateria de seu próprio carro na loja do proprietário. Pouco depois, ele foi até o automóvel do proprietário da loja, que estava estacionado em frente, onde abriu a porta, que estava destrancada e levou o celular.

A prisão ocorreu pouco depois de ele retornar à loja, nesta sexta-feira, para pegar a bateria. Os policiais foram até a residência dele, onde encontraram o aparelho furtado e apreenderam roupas idênticas à que o autor do furto usava. O telefone foi devolvido ao comerciante, que reconheceu o suspeito. (Fotos: Divulgação) Matéria: Foco Regional