Rodrigo Drable tem contas de campanha eleitoral aprovadas sem ressalvas

A Justiça Eleitoral aprovou as contas, sem ressalvas, da campanha eleitoral de 2020 do prefeito de Barra Mansa Rodrigo Drable. Foram submetidas à apreciação da 91ª Zona Eleitoral de Barra Mansa a arrecadação e a aplicação de recursos utilizados durante o pleito, conforme determina a Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, e a Resolução TSE n.º 23.607/2019.

Para Rodrigo, o resultado reflete os trabalhos que foram realizados. “Fizemos uma campanha limpa, do início ao fim. E a aprovação das contas, sem qualquer ressalva, é mais uma demonstração de como trabalhamos. O Tribunal de Contas aprovou as contas de gestão da prefeitura e agora a Justiça Eleitoral aprovou nossas contas de campanha. Tenho orgulho da nossa equipe”, disse.

Rodrigo Drable, do DEM (Democratas), foi reeleito com 51,41% dos votos, totalizando 43.323 votos nas urnas. Ele concorreu com sete candidatos.

PRESTAÇÃO DE CONTAS – Segundo a Justiça Eleitoral, a prestação de contas de campanha tem como finalidade a fiscalização e o controle das arrecadações e gastos realizados pelos candidatos e partidos políticos durante o período eleitoral. O procedimento visa garantir a transparência e a legitimidade da movimentação financeira de campanha. Fotos: Paulo Dimas / Felipe Vieira