MPF instaura investigação para apurar soltura do traficante João Filipe Barbieiri

Condenado a 27 anos de prisão, o criminoso teria utilizado um alvará de soltura falso para sair da penitenciária de Bangu, no Rio de Janeiro

O Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, por meio do procurador da República Eduardo Benones, instaurou ontem a Notícia de Fato 1.30.001.000570/2021-38 para apurar a fuga do condenado João Filipe Barbieri da penitenciária de Bangu, em 18 de novembro de 2020, por meio de alvará supostamente falso.

Foram expedidos ofícios, em caráter de urgência, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, requisitando todas as informações pertinentes aos fatos narrados, inclusive cópia do suposto falso alvará de soltura de João Filipe Barbieri, bem como a 8ª Vara Federal Criminal.

Além disso, foi expedido ofício ao desembargador relator do processo na Justiça Federal, Marcelo Granado, dando ciência da instauração do procedimento do MPF.

Condenado a 27 anos de prisão por associação para o tráfico e tráfico internacional de armas, João Filipe Barbieri fugiu da penitenciária de Bangu em 18 de novembro de 2020.