Polícia Militar detém suspeitos de tráfico de drogas, no bairro Conforto

Policiais militares detiveram na quinta-feira, três suspeitos de tráfico de drogas, na Rua 249, no bairro Conforto, em Volta Redonda. Segundo os agentes, cerca de três quilos de maconha foram apreendidos. As drogas estavam divididas em cinco tabletes grandes, 75 trouxinhas, 11 pedaços grandes e 25 pedaços pequenos.

Duas bolas de pasta base de cocaína, uma pedra grande da droga, um vidro de fermento em pó (para misturar com cocaína), balança digital e material para embalar drogas.

Os suspeitos disseram aos agentes que preparavam as drogas para vender no Morro da Viúva, no Jardim Europa. Eles foram levados para a delegacia de polícia. (Foto: Polícia Militar)