Guarda Municipal atua para coibir aglomerações e eventos clandestinos durante o Carnaval

Está proibida, até quarta-feira, dia 17, a realização de eventos em ruas, praças, quadras e casa de festas

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) está atuando durante todo o período de Carnaval para coibir aglomerações em ruas, praças, bares, restaurantes e eventos clandestinos na cidade. A GMVR integra uma força-tarefa montada pela prefeitura que também conta com a Secretaria Municipal de Fazenda e Vigilância Sanitária. Órgãos públicos estaduais também estarão nas ruas para garantir que as regras de prevenção à Covid-19 sejam respeitadas.

“A Guarda Municipal estará junto com uma força-tarefa fazendo o acompanhamento para evitar aglomerações, vendas de bebidas, realização dos ‘isoporzinhos’ (grupo de pessoas que se reúnem em eventos clandestinos com som alto e consumo de bebida alcoólica). A força é formada pela Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Vigilância Sanitária e a fiscais da Secretaria Municipal de Fazenda. A princípio, faremos uma orientação, mas se houver desobediência, poderemos adotar outras sanções previstas na legislação”, frisou o comandante da GMVR, João Batista dos Reis.

Pelos decretos municipais assinados pelo prefeito Antonio Francisco Neto, é obrigatório o uso de máscaras protetoras em vias públicas, shoppings, lojas e comércio em geral. Está proibida a realização de eventos em ruas, praças, quadras, casa de festas, quiosques, bem como a realização de quaisquer festas, blocos carnavalescos e pré-carnavalescos em ambientes abertos e fechados por iniciativa pública ou particular de 12 a 17 de fevereiro. O uso de som mecânico e ao vivo em praças e estabelecimentos também é proibido.

“Esperamos a colaboração da população e comerciantes nas medidas de proteção, porque a responsabilidade de combater o Covid-19 é de todos”, ressaltou Batista.

Denúncias

Em caso de desrespeito às regras de prevenção à Covid, o comandante da GMVR orienta que as pessoas denunciem através do Ciosp (Centro Integrado de Operação de Segurança Pública) pelos telefones: 156, 153 ou 190.

Quem desrespeitar as regras estabelecidas no decreto está sujeito às sanções por desobediência, com aplicações de penas leves a mais rigorosas: advertência, apreensão, interdição, suspensão de venda ou de fabricação, cancelamento de registro, interdição parcial ou total, cancelamento de autorização para funcionamento e até cancelamento de alvará de licenciamento. Os decretos estão publicados nas edições online do jornal oficial do município “Volta Redonda em Destaque” e podem ser consultados no site da prefeitura (portalvr.com).