Polícia Militar apreende arma com dois suspeitos na Fazenda da Barra 3, em Resende

Policiais militares estavam em patrulhamento neste sábado, por volta das 16h15min, quando depararam com um veículo GM Celta, com dois ocupantes, na Rua 1, no bairro Fazenda da Barra III, em Resende.

No veículo estavam dois suspeitos, de 21 e 20 anos. Ao realizar a revista, os agentes encontraram na cintura do jovem, de 20 anos, uma pistola calibre 9mm. Segundo os policiais, os dois se identificaram como sendo soldados do exército.

Os dois foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia, de Resende.