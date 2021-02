Fiscalização de Postura, Guarda Municipal e Polícia Militar atende denúncia de aglomeração na Vista Alegre

15-02-2021

Foi aplicada multa no valor de R$ 3 mil por descumprimento ao Decreto nº 10.162/21, que proíbe festas, eventos, blocos e bailes durante o Carnaval

Atendendo a denúncias de moradores do bairro Vista Alegre, agentes da Fiscalização de Postura de Barra Mansa, com apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar, autuaram e multaram o ex-vereador por promover festa clandestina e causar aglomerações neste sábado, 13. A multa aplicada foi de R$ 3 mil.

Segundo informações do comandante da GM-BM, Paulo Sérgio Valente, no local foi constatada a realização de uma festa com a participação excessiva de pessoas no interior do imóvel. “Por conta da pandemia da Covid-19, a prefeitura proibiu, por meio de decreto,

festividades de Carnaval em casas de festas, sítios e similares. O mesmo serve para eventos em residências ou churrascos que aglomerem mais de 12 pessoas. Em ambos os casos, a pena é multa de 1.000 UFM. Assim sendo, procedemos com a coibição da referida festa e a sanção administrativa”, disse Valente.

Ainda no sábado, a operação também interditou dois estabelecimentos comerciais por estarem fazendo festas e descumprindo o decreto. “Desde a sexta-feira de Carnaval estamos intensificando nossa atuação para evitar que em função de eventos com um número expressivo de pessoas facilitem a transmissão do novo Coranavírus. Embora, Barra Mansa esteja vacinando os grupos prioritários determinados pelo Ministério da Saúde, a pandemia não acabou e os cuidados, como o uso de máscara de proteção facial e distanciamento social, precisam ser mantidos”.

Foto de um dos estabelecimentos comerciais que foi interditado (Divulgação)