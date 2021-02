Agentes do Serviço Reservado e a RP Delta, da Polícia Militar receberam informações na tarde desta segunda-feira, sobre o tráfico de drogas que estava ocorrendo na Rua Monteiro, no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

No local os agentes detiveram três suspeitos uma com maconha, crack, dois rádios de comunicação, carregadores do rádio, uma bolsa, dois celulares e R$64. Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde a ocorrência está sendo feita.