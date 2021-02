Policiais militares estavam em patrulhamento quando depararam com três suspeitos, já conhecidos pela prática de tráfico de drogas no local, na Área de Lazer, no bairro Cidade da Alegria, em Resende.

Durante abordagem os agentes encontraram R$110, com um dos suspeitos. Nas proximidades foram encontrados 17 pinos de cocaína.

Os três suspeitos, dois de 18 e um menor de idade de 14 anos, foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia, da cidade.