Saae-BM atua na limpeza e manutenção da cidade durante o Carnaval

Programação dos serviços se estende até a quarta-feira de Cinzas

Equipes do Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Barra Mansa estão realizando serviços de limpeza e manutenção em vários pontos do município.

No sábado (13), foram efetuados serviços de roçada, capina e recolhimento de resíduos nas Praças do Coreto, 1° de Maio, Zélia Amorim, Juscelino Kubitschek, no bairro Vista Alegre e imediações. A elevatória do Saae, no Loteamento Sofia, também passou por manutenção.

No domingo (14), a roçada, capina e recolhimento de resíduos aconteceram na área externa da Previbam (Fundo de Previdência de Barra Mansa), Praça Terezinha de Jesus e canteiro Rua José Hipólito, próximo ao viaduto da Cotiara. A coleta de volumosos foi feita no Centro, Barbará e na Previbam.

Nesta segunda-feira (15), os serviços foram concentrados nos canteiros da Rua José Hipólito, na Cotiara, Booster da Rua Nelson Rocha, no Ano Bom, e Elevatória da Matriz, no Centro. A coleta de volumosos ocorreu nos bairros Cotiara, São Silvestre e na Rua Major José Bento, Vila Nova.

Veja a programação dos serviços para terça-feira (16) e quarta-feira (17)

TERÇA-FEIRA 16/02/21:

ROÇADA, CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS: GETÚLIO (Reservatório do Saae)

COLETA DE VOLUMOSOS: Santa Clara (Rua 10), Cotiara, Barbará

QUARTA-FEIRA 17/02/21:

ROÇADA, CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS:

– SANTA CLARA – Rua Maria Ignês Machado Melchior

– SÃO SILVESTRE – Rua Jaime Camargo

– VILA NOVA – Rua Major José Bento

– VILA CORINGA – Rua Boa Esperança

– REGIÃO LESTE – Jardim Guanabara e Santa Rita, na Rua Sete

– COLÉGIO MARCELO DRABLE

– VISTA ALEGRE – Rua São Pedro

COLETA DE VOLUMOSOS: Getúlio Vargas – Reservatório do Saae-BM