Uma intensa troca de tiros entre traficantes e policiais militares ocorreu na noite desta segunda-feira, na Rua Ernesto Francisco, no Morro do Gama, em Barra do Piraí.

Policiais militares foram averiguar denúncia de tráfico de drogas e foram atacados pelos traficantes. Houve revide e os bandidos conseguiram fugir pelo bairro Boa Sorte.

Agentes fizeram buscas no local, mas não conseguiram encontrar os criminosos. Ninguém ficou ferido.