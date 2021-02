Polícia Militar flagra carregamento de cerveja sem nota fiscal, em Barra Mansa

Policiais militares em patrulhamento na tarde desta quarta-feira, por volta das 16h40min, flagraram um veículo Sprinter conduzindo 100 caixas (com 1.2 mil garrafas de um litro) de cerveja Brahma, sem nota fiscal na Rua José Hipólito no bairro Cotiaram, em Barra Mansa.

Durante abordagem os policiais perceberam que o motorista estava nervoso. Ao conferir os dados do motorista e do veículo os agentes não encontraram irregularidade.

Ao verificar o a mercadoria os policiais constataram que o transporte estava sendo sem as notas fiscais. Foi feito um contato com a Equipe da Barreira Fiscal, em Nhangapi, em Itatiaia.

O motorista disse que entregaria a mercadoria em Barra do Piraí. Através do Whatsapp, o auditor da Barreira Fiscal informou que houve a autuação, recolhidos os impostos e multas inerentes a fraude econômica. O veículo foi liberado após cumprir todas as exigências.