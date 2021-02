Um homem foi preso neste sábado (20) com pistola, cocaína e munições no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. A ação ocorreu em um apartamento da Rua Major Aníbal.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito seria gerente do tráfico de drogas no bairro Dom Bosco. Com ele foram apreendidos 300 pinos de cocaína, uma pistola calibre 9 milímetros, um carregador, 15 munições, dois mil pinos vazios, 1.600 etiquetas com o nome de uma facção criminosa. Matéria: Felipe Cury