Lazer e esporte: Parque Aquático e Arena Esportiva estão abertos nos finais de semana

Espaços públicos estão funcionando seguindo todas as normas de prevenção à Covid-19 estabelecidas por Decreto Municipal

O Parque Aquático Municipal e a Arena Esportiva em Volta Redonda estão abertos para a utilização da população. Os dois locais servem como espaço para o lazer e prática de esportes para toda a família, seguindo as normas de prevenção à Covid-19 estabelecidas por Decreto Municipal.

O Parque Aquático Municipal de Volta Redonda, que fica localizado na Ilha Pequena, em frente à Ilha São João, fica aberto aos sábados e domingos, das 8h às 17h. Além da equipe que já trabalha no parque, professores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) farão plantão no local para orientar a população quanto às medidas de prevenção à Covid-19.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, explica que para entrar no parque os usuários passam por aferição de temperatura corporal e recebem orientações que como utilizar o espaço com segurança. “Estamos disponibilizando álcool em gel a 70% na entrada e saída do parque, cantina e vestiários. Além disso, orientamos os frequentadores do parque que usem máscaras nos vestiários e evitem aglomerações na área das piscinas”.

Já a Arena Esportiva, na Voldac, é uma ótima opção para a prática de atividades físicas, como corrida e caminhada na pista de atletismo, que tem com 400 metros de extensão. O espaço, onde também é obrigatório utilizar as medidas de segurança contra a Covid-19, fica aberto todos os dias, das 6h às 10 horas. “Para melhorar o desempenho dos atletas e garantir que todos estão seguindo as medidas de segurança, profissionais de educação física orientam a população durante todo o período em que a arena fica aberta”, disse a secretária.

Secom VR