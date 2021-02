A Prefeitura Municipal de Volta Redonda divulgou no início da noite deste sábado, os dados do coronavírus fornecidos pela Secretaria de Saúde do município.

Não houve morte por coronavírus de ontem para este sábado. Foram notificados – 48.581, confirmados 19.191, curados 15.929. Pacientes em tratamento 1.663, em isolamento domiciliar 1.613, internados na enfermaria 26, na UTI 24 pessoas.

Óbitos confirmados 450, óbitos suspeitos 00 e negativos 19.723.