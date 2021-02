Carro capota na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda

Um Honda Civic capotou na manhã deste sábado na Rodovia do Contorno, nas proximidades do bairro Três Poços, em Volta Redonda.

O motorista teve várias escoriações em um dos braços. A mulher e o filho, de 2 anos, que estava na cadeirinha, não sofreram ferimentos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento à vítima.

A Guarda Municipal esteve no local orientando o trânsito. No momento chovia bastante. Uma viatura da Polícia Militar esteve no local para confeccionar o Boletim de Acidente de Trânsito.