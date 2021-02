Um carro tombou no início da madrugada deste sábado, por volta das 2h30min, na Avenida Tenente-coronel Adalberto Mendes, nas proximidades do Restaurante Celeiro, no bairro Manejo, em Resende.

O trânsito não sofreu retenção e o motorista teve apenas pequenas escoriações. O Corpo de Bombeiros esteve no local para atender a vítima.