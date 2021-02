Prefeitura de BM apresenta plano de retorno das aulas à Comissão de Educação do Legislativo

Prefeito Rodrigo Drable acompanhará uma série de visitas às unidades escolares para se certificar de que as condições estão adequadas para o retorno dos alunos e também ouvir os profissionais

O Prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, se reuniu na manhã desta segunda-feira, 22, em seu gabinete, com os vereadores Vicente Ferreira de Paula Júnior (Pissula), Jefferson Mamede, Luciana Alves e Rayane Braga, todos integrantes da Comissão de Educação da Câmara Municipal, para apresentar as propostas pedagógicas e os protocolos de saúde que devem conduzir o retorno às aulas, de maneira híbrida, previsto para 1º de março.

Drable falou sobre a importância do Legislativo participar, de maneira proativa, da construção deste novo momento. “Apesar da pandemia, inserimos nesta discussão a sociedade civil, através dos seus entes representados. A partir desta terça-feira, acompanharei uma série de visitas às unidades escolares para me certificar de que as condições estão adequadas para o retorno dos alunos, assim como ouvir os profissionais que ali trabalham”.

A vice-prefeita, professora Fátima Lima, também participou do encontro. “Queremos que a educação em nosso município melhore cada dia mais. Neste momento de enfrentamento ao novo coronavírus, todas as forças são importantes. É um momento diferente, de superação das dificuldades e respeito à autonomia dos poderes”, destacou.

O secretário de Educação, Marcus Vinicius, apresentou as principais transformações ocorridas na secretaria, a partir da sua reestruturação, com base nos fluxos de gestão de rede, de pessoas, do processo pedagógico, dos procedimentos administrativos e de infraestrutura.

– A reestruturação permitiu, entre outras iniciativas, a implantação da plataforma CONVIVA, que possibilita a atualização da base de dados referentes aos alunos, professores, transporte, alimentação e alocação de professores. Fizemos a descentralização da parcela, no fim do último ano, do Escola Legal, tendo como prioridade os investimentos estruturais em sala de aula e ambientes prioritários das unidades. Outros avanços são as melhorias do canal no YouTube Do Aprender ao Ensinar e a implantação oficial da plataforma remota Barra Mansa Educação no Google Classroom – enumerou o secretário.

Sobre o retorno das atividades letivas no dia 1º de março, Marcus Vinícius explicou que foi uma decisão construída no Comitê Municipal de Retorno às Aulas Presenciais, colegiado criado em outubro de 2020, composto por 18 entidades de escolas da rede municipal, estadual e particular de ensino, cursos livres e superiores, sindicatos e conselhos representantes da Sociedade Civil, secretarias de Saúde e Educação, com aval do Ministério Público. “Neste primeiro momento, vamos adotar a metodologia de ensino híbrido, combinando os aprendizados em ambientes virtual e presencial. As aulas em sala de aula voltarão de forma gradativa, respeitando uma ocupação máxima que poderá ser de 50%, 30% e 25%, de acordo com o espaço da classe”, detalhou o secretário.

O vice-presidente do Legislativo Municipal, o vereador Pissula afirmou que a pauta debatida foi de extrema importância. “O município está buscando a preservação da vida e da saúde das crianças e profissionais, mas atento aos prejuízos educacionais que podem ser causados ao postergar a volta às aulas. As tratativas encaminhadas pelo Comitê de Retorno às Aulas estão prezando pelo equilíbrio e bom senso que a situação exige”.

Para o presidente da Comissão de Educação da Câmara, vereador Jefferson Mamede, existe um senso comum de colaboração entre o Executivo, o Legislativo e sociedade para que a retomada do ano letivo ocorra de maneira segura para alunos e comunidade escolar. “Nossa preocupação está voltada para um retorno que propicie o desenvolvimento escolar de todos os alunos da rede, principalmente com o lapso temporal das atividades ocorrido em função da pandemia”.

Já a vice-presidente da Comissão, vereadora Luciana Alves, considerou que a SME está cuidando com muito zelo de cada detalhe para a volta às aulas com segurança para alunos e professores. A vereadora Rayane Braga revelou que o encontro foi de extrema importância para o esclarecimento de dúvidas. “O protocolo apresentado mostra que o Comitê Municipal de Retorno às Aulas fez um ótimo trabalho para que as atividades possam ser reiniciadas”. Foto: Paulo Dimas