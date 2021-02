Motorista de aplicativo é baleado durante assalto, em Barra Mansa

Um motorista de aplicativo, de 24 anos, foi baleado na noite de segunda-feira, por volta das 23 horas, na Rua São Vicente de Paula, nas proximidades de um pontilhão, no bairro Santa Clara, em Barra Mansa.

Dois homens, um negro de aproximadamente 1,70 de altura, e um moreno de bigode, pediram uma corrida do bairro Nova Esperança até Santa Clara quando anunciaram o assalto. Os bandidos roubaram os celulares e R$60 em dinheiro.

Em seguida atiraram no braço do motorista que conseguiu se esconder atrás de uma casa. O veículo do motorista do Uber não foi levado. Os policiais militares foram acionados e levou a vítima para ser atendida na Santa Casa de Misericórdia, da cidade. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.