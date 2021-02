Policiais civis da Delegacia de Polícia, de Paraty, sob o comando do delegado-titular Marcelo Russo, deram suporte a uma operação realizada pela Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, agentes da Guarda Municipal, para coibir a venda de botijões de gás em desacordo com as normas legais, no bairro Mangueira, em Paraty.

Na ação vários vendedores foram moldados. Um vendedor foi abordado no Bairro Mangueira, para conduzir os botijões para os padrões de segurança.