Polícia Civil prende quadrilha que aplicava golpes no comércio de Barra do Piraí

Policiais civis, comandados pelo delegado titular da Delegacia de Barra do Piraí, Rodolfo Atala, desbarataram no final da manhã desta quarta-feira, uma quadrilha que realizava compras fraudulentas com cartão de crédito furtado, no comércio de Barra do Piraí.

As investigações da delegacia conseguiram rastrear todos os integrantes da quadrilha. Também foram apreendidos diversos bens fruto dos crimes, celulares, capacete de moto, roupas, produtos femininos, televisão, panelas, ventiladores, bolsas femininas, muita cerveja e carne para churrasco.

Foram presos por associação criminosa, estelionato e furto, um homem. de 32 anos que possui antecedentes por tráfico de drogas e violência doméstica. Outros dois suspeitos também foram presos. Um jovem, de 22 anos, que possui antecedentes por tráfico de drogas e um rapaz, de 26 anos que possui antecedentes por abandono de incapaz.

Segundo o delegado Rodolfo Atala, uma das vítimas teve um prejuízo de R$ 8 mil.