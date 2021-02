PRF prende caminhoneiro com CNH falsa em Resende

Policiais rodoviários federais (PRF) prenderam na tarde desta quarta-feira, por volta das 16h40min, um motorista, que não teve o nome e idade revelada, no km 299, da Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

Os agentes realizavam uma operação de fiscalização de peso de veículos de carga, quando suspeitaram de uma carreta carregada com pedra marroada (rachão) que poderia estar com excesso de peso.

Durante abordagem, a carreta foi conduzida para balança de pesagem, em Resende, onde foi constatado excesso de peso. O veículo ficou retido na balança para ser realizado o transbordo para outro veículo. Por estar em mau estado de conservação e sem o equipamento obrigatório o veículo também foi autuado.

No ato da fiscalização os policiais também suspeitaram da autenticidade do documento de habitação (CNH) apresentado pelo motorista. Após consulta no sistema, foi confirmada a inautenticidade, já que não havia registro de CNH para o CPF pesquisado.

Diante do exposto, foi dada voz de prisão ao condutor, sendo encaminhado à sede da Polícia Federal (Volta Redonda) por uso de documento falso. Segundo a PRF, a fiscalização de peso é de suma importância, pois o veículo carregado com excesso de peso provoca danos ao pavimento, além de aumentar o risco de provocar acidentes. A operação contou com Policiais Rodoviários Federais do Grupo de Fiscalização de Trânsito (GFT) da 7ª Delegacia PRF em Resende e com PRFs de outras delegacias do Rio de Janeiro. Na operação foram extraídas 89 multas, sendo 13 por excesso de peso. A operação iniciou às 8 horas e terminou às 18 horas. Oito policiais participaram da operação.