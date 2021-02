Mulher é presa por furto de celular em supermercado, em Barra Mansa

Uma mulher, de 47 anos, foi apreendida no final da manhã desta quarta-feira, por furto de um celular Motorola, dentro do Supermercado Max, na Rua Moisés Braga Lima, no bairro Goiabal, em Barra Mansa.

Policiais militares foram acionados por funcionários do estabelecimento comercial. Após analisarem as câmeras de segurança viram quando a mulher se apoderou do aparelho celular. No vídeo, funcionários reconheceram a autora do furto e forneceram onde a mulher reside.

Os agentes foram até o endereço onde foram recebidos pelo esposo da suspeita. A entrada da residência foi franqueada, mas o celular não foi encontrado. A mulher começou a xingar os policiais, com palavras de baixo calão, assim que foi mostrado o vídeo para o marido. Mesmo assim, a mulher negou a autoria do furto.

Os envolvidos foram levados para a delegacia de Polícia, de Barra Mansa, onde foi registrada a ocorrência. A mulher ficou presa por furto consumado.