Coronavírus: Em sistema drive thru, Prefeitura de Barra Mansa vacina idosos com 84 anos  

Drive thru continua neste sábado, 27, de às 12 horas, com aplicação da segunda dose da vacina em idosos a partir dos 90 anos

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, realizou durante a manhã desta sexta-feira, 26, a vacinação de idosos com 84 anos completos. A primeira dose da Coronavac, da Farmacêutica Sinovac, foi ministrada no Parque da Cidade, em sistema drive thru.

O prefeito Rodrigo Drable acompanhou a ação e declarou: “A vacinação tem sido feita de forma organizada, mas principalmente com carinho. Eu tenho recebido mensagens de pessoas dizendo da alegria de serem vacinadas por uma equipe que faz o seu trabalho com amor”.

A gerente de Vigilância em Saúde, Juliana Machado Ferreira, contabilizou a aplicação de 270 doses do antígeno durante a manhã. “Barra Mansa investiu na estruturação do processo de vacinação e o resultado tem correspondido às nossas expectativas. Existe uma grande tendência de crescimento de público conforme a redução da faixa etária a ser vacinada. É importante ressaltar a necessidade de apresentar documento com foto, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência nominal do município ou declaração da Unidade Básica de Saúde do bairro. Com esta documentação, a Secretaria se certifica de estar imunizando os idosos da nossa cidade e, não de outros municípios”, explicou.

O jornalista Francisco Edson levou o pai José Evaristo, morador do Centro e que completou 84 anos no último dia 21, para vacinar. “Quero parabenizar a Prefeitura pela organização. Tudo muito bem planejado e rápido. Profissionais educados e bem treinados tanto da Saúde, quanto da Guarda Municipal. Para nós, este foi o melhor presente de aniversário que meu pai ganhou na vida dele”, garantiu Francisco.

O aposentado Irineu Ferreira, morador do bairro Boa Sorte, trouxe a sogra Ivani Moreira para a vacina. “A vacinação traz a sensação de segurança e de calma, pois vivemos dias de aflição com a ameaça do vírus. Agora, a expectativa é pela chegada de novos lotes da vacina até que todas as pessoas possam ser imunizadas”.

SEGUNDA DOSE PARA IDOSOS A PARTIR DOS 90 ANOS – Neste sábado, 27, de 8 às 12 horas, o drive thru da vacinação terá prosseguimento, no Parque da Cidade. Porém, o público a ser atendido com a dose complementar é formado por idosos a partir de 90 anos.

Assim como nas demais faixas etárias, é necessária a apresentação de documento com foto, com foto, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência nominal do município ou declaração da Unidade Básica de Saúde do bairro e comprovante da primeira dose da vacina.

O acesso ao Parque da Cidade será feito pelo portão principal na Rua Prefeito João Chiesse Filho, 1.102, Centro. Fotos: Paulo Dimas