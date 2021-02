Secretaria de Fazenda estende horário e tem novo posto de atendimento na prefeitura

Medidas visam facilitar acesso do contribuinte para o pagamento do IPTU e servem para evitar aglomerações

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Fazenda, está estendendo o horário de funcionamento do setor de atendimento ao contribuinte e disponibilizou um novo posto aos cidadãos. A partir dessa sexta-feira, dia 26, o setor passará a disponibilizar atendimento, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30. O novo posto, que foi montado no subsolo da prefeitura, onde ficava o Banco Itaú, também passará a funcionar de 9h às 17h30.

As medidas visam facilitar o atendimento ao público e também contribui no enfrentamento e combate à Covid-19, além de absorver a demanda de atendimento que cresceu muito nesta última semana devido à prorrogação do prazo de pagamento do IPTU de 2020, até o dia 28 de fevereiro, com 7% de desconto, sem multa e sem acréscimo, e do imposto de 2021. A ideia é que com mais tempo para receber a população, a possibilidade de aglomerações nos guichês de atendimento seja menor.

“A implantação dessas medidas representa um avanço importante, porque amplia ainda mais nossos canais de interação com os nossos munícipes contribuintes, sempre com a segurança em primeiro lugar, por conta da pandemia”, destacou o secretário de Fazenda, Erick Higino. Fotos: Divulgação – Secom PMVR