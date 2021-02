Agentes do 37º BPM apreendem drogas no bairro Itapuca

Policiais militares do 37º BPM apreenderam no final da tarde deste sábado, por volta das 16h20min, drogas, balança de precisão, duas toucas ninja e uma camisa da Polícia Civil, na Rua Ângela Maria de Lima, no bairro Itapuca, em Resende.

Uma informação levou os agentes até o local indicado pela denúncia. Ao chegar ao local, uma servidão, os agentes apreenderam também 43 sacolés de maconha, uma fita isolante vermelha e um plástico filme. O suspeito não foi encontrado.

A equipe levou o material apreendido a sede de 89ª DP onde foi feito o registro da ocorrência.