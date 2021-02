Volta Redonda não registra casos de coronavírus

A prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria de Saúde do município divulgou no final da tarde deste sábado os dados do coronavírus. A cidade não registrou casos de óbitos neste sábado. O total de casos confirmados passou de 19.628 para 19.811 enquanto o de curados aumentou de 16.296 para 16.450. Os negativos passaram de 20.253 para 20.536.

Há 1.856 pessoas em tratamento (no anterior eram 1.693), sendo que 1.791 estão em isolamento domiciliar (1.633 no boletim anterior). O número de internados em enfermarias passou de 42 para 40, enquanto os que ocupam leitos de UTI subiu de 18 para 25.