Mulher é vítima de agressão pela terceira vez pelo ex-namorado, em Volta Redonda

Uma mulher de 28 anos, foi agredida pelo ex-namorado no final da tarde desta sexta-feira, na casa da vítima no bairro Retiro, em Volta Redonda. Segundo a vítima, o namorado de 25 anos, não aceita o fim do relacionamento. A mulher contou que a primeira agressão ocorreu em janeiro e esta é terceira vez que sofre agressão pelo seu ex-namorado.

A mulher foi levada para a Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher) e em seguida foi levada até o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, onde passou por corpo de delito, que confirmou as agressões. De volta à delegacia, a Justiça expediu um mandado de prisão ao agressor.

Após registro, guardas municipais levavam a mulher para o Centro Especializado no Atendimento a Mulher (CEAM) do município que atende mulheres em situação de vulnerabilidade. Durante o trajeto, ela reconheceu o agressor. O suspeito foi abordado e preso na Rua José Fugêncio Neto, no bairro Aterrado. Ele foi levado para a delegacia e vai responder por lesão corporal e ameaça.