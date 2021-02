Concurso da Prefeitura de Barra Mansa teve prova prática e de aptidão física neste domingo

Resultado final tem previsão para ser divulgado dia 30 de março

Os candidatos aprovados na prova objetiva do concurso da Prefeitura de Barra Mansa para os cargos de Guarda Municipal (masculino e feminino) realizaram neste domingo, 28, no Parque da Cidade, no Centro, a segunda etapa do certame, com o teste de aptidão física (TAF). Neste mesmo dia, aconteceu a prova prática para os aprovados nas funções de mecânico de autos, motorista e operador de motosserra.

Participaram do TAF os candidatos que concorrem as vagas de ampla concorrência e aqueles que concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência em até cinco vezes o número de vagas, considerando-se os empates na última posição.

Já para o teste prático das vagas que exigem tal comprovação foram convocados os candidatos que concorrem às vagas de ampla concorrência e as vagas reservadas à pessoas com deficiência, classificados em até quatro vezes o número de vagas de cada cargo, considerando-se os empates na última posição. O mesmo ocorreu em relação aos candidatos negros que concorrem às vagas reservadas a cota racial.

O resultado final, segundo previsão do Instituto Acesso, empresa organizadora do concurso, será divulgado dia 30 de março. A partir desta data, feita a homologação do certame pelo prefeito Rodrigo Drable, começarão a ser feitas as convocações dos aprovados para o preenchimento de 1.081 vagas para vários cargos dos níveis fundamental, médio, técnico e superior. Fotos: Paulo Dimas