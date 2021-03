Prefeito e secretário de Estado de Infraestrutura visitam pólo industrial em Pinheiral

Foram adquiridos dois armários tipo vitrine, 10 bancos em inox e cinco mesas de atendimento

Pioneiro na Região Sul Fluminense, o Hospital Veterinário Público de Resende vem se modernizando cada vez mais. A Prefeitura de Resende adquiriu dois armários tipo vitrine, 10 bancos em inox e cinco mesas de atendimento para a unidade. Desde a inauguração em agosto de 2020 até o dia 31 de janeiro de 2021, já foram contabilizadas 13.356 consultas no Hospital Veterinário.

Em janeiro deste ano, o Hospital Veterinário recebeu oito bombas de infusão, também conhecidas como perfusão. Os novos aparelhos são destinados aos animais internados na hora da administração de medicamentos nas vias venosa, arterial ou esofágica, além de servir para a finalidade de hidratação. Todos os veterinários, auxiliares e estagiários foram submetidos a um treinamento para adquirir conhecimentos técnicos relacionados à manipulação dos equipamentos fornecidos pela empresa especializada.

O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, destacou que a unidade está em processo contínuo de modernização, lembrando que a sua média diária de atendimento chega a 100 cães e gatos.

— O Hospital Veterinário vem recebendo melhorias constantemente, devido ao grande fluxo de atendimentos das populações canina e felina de Resende, registrado todos os dias. A unidade opera 24 horas por dia para atender a demanda existente. A finalidade é sempre aprimorar os serviços da unidade, adquirindo mais recursos tecnológicos e modernizando os setores. A bomba de infusão, por exemplo, foi mais um mecanismo implantado pela unidade, dando mais segurança e conforto aos pets. Os aparelhos chegaram para facilitar a administração de medicamentos em doses precisas, bem como a hidratação do animal. Estes equipamentos estão contribuindo para otimizar o tempo e o trabalho da equipe, assegurando todos os cuidados necessários a cada animal em tratamento. Já as mobílias novas foram adquiridas com o objetivo de ampliar o armazenamento dos materiais hospitalares, além de organizar melhor os ambientes – frisa.

Recentemente, visando suprir a demanda do município, o número de veterinários também aumentou: de 16 para 22, que se revezam em escala de 12 por 36 (plantões diurnos e noturnos) ou como diaristas.

De acordo com o balanço feito pela equipe da unidade de saúde, no período de agosto de 2020 até 31 de janeiro de 2021 foram realizados: 6.364 exames; 636 cirurgias gerais, entre castração e cirurgias de tumores; 1.305 exames de Raio-x; e 140 internações de animais domésticos.

A unidade oferece atendimento clínico, cirurgias e procedimentos e serviço de castração, entre eles: suturas de ferimentos; curativos e bandagens; cirurgia de piometra; cirurgia de prolapso retal; curativo ou retirada de unhas fraturadas; operação de retirada de baço; imobilização de membros fraturados, quando possível; ultrassonografia para fins diagnósticos; internação; soroterapia; aplicação de medicamentos para animais em internação; amputação de membros, quando for o caso; retirada de tumores de pele e mama, quando necessário; exames laboratoriais; enucleação; redução de protusão de globo ocular; otohematoma; caudectomia; desobstrução uretral; cesária de emergência com ovariosalpingohisterectomia; cistotomia; e herniorrafia abdominal.

Vale ressaltar que a unidade hospitalar veterinária é destinada ao atendimento gratuito dos animais domésticos da cidade, em especial, famílias de baixa renda, que não têm condições de arcar com despesas de tratamentos e procedimentos cirúrgicos. Nesta primeira fase de implantação, atende, exclusivamente, cães e gatos residentes em Resende, onde tutores devem comprovar residência fixa. Funciona na Estrada Resende-Riachuelo, no bairro Morada da Colina, e possui: dois consultórios; uma sala de anestesia; uma sala de isolamento; um ambulatório; uma sala de internação; um centro cirúrgico; uma sala de raio-X; um laboratório; uma sala de recuperação; copa; sala de repouso para os plantonistas; sala de antissepsia; farmácia; almoxarifado; recepções externa e interna; e quatro banheiros.