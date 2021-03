Policiais do Serviço Reservado (28º Batalhão da Polícia Militar) prenderam no início da tarde desta segunda-feira, dia 1º, um suspeito de tráfico de drogas, no Conjunto Habitacional, no bairro Roma, Volta Redonda.

Após a prisão, o suspeito contou aos agentes que as drogas estavam escondidadas em uma área de mata no distrito de Arrozal, em Piraí. Os agentes do 28º BPM e do GAT (10ºBPM) foram até o local onde apreenderam 899 tiras de maconha e 805 pinos de cocaína.