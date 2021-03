Prefeito e secretário de Estado visitam pólo industrial em Pinheiral

O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, recebeu na manhã desta segunda-feira (23/02) o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras do Rio de Janeiro, Bruno Kazuhiro, junto com sua equipe na sede da Prefeitura de Pinheiral. A visita se estendeu ao Pólo Industrial de Pinheiral, onde o secretário pode ver de perto a necessidade de um dos pedidos feitos no encontro ocorrido no último dia 28/01, quando a convite do vereador e líder de governo na Câmara Municipal, Mário Arthur Franco, foram formalizadas solicitações e entre elas, a de investimento para promover a melhoria da infraestrutura do pólo industrial que fica no bairro Parque Maíra, em Pinheiral.

Em visita à Cinbal o secretário conheceu o processo de produção da empresa e, que a obra de pavimentação das ruas de acesso ao pólo industrial, vai ajudar também no processo de expansão da empresa e consequentemente, na geração de novos empregos na cidade. Participaram ainda do encontro empresários e representantes das empresas Perfimax Aços e Planos, Modular Sistema Construtivo, Malta Rio, os secretários de Planejamento, Gestão Estratégica e Obras, Carlos Henrique Souza; de Desenvolvimento Econômico, Júlio Barbosa e o vereador e líder de governo na Câmara Municipal, Mário Arthur Franco.

“Hoje recebemos o secretário de Estado de Infraestrutura que veio conhecer o Parque Industrial do Parque Maíra e de algumas demandas que temos junto ao Estado. Ele veio junto com todo seu corpo técnico, e nós só temos a agradecer mais uma vez essa parceria com a nossa cidade”, disse o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa.

“Conversando com o vereador Mário Artur, com o prefeito e a vice-prefeita, chegamos à conclusão que além ajudar na área de urbanização com os projetos de construção de novas casas habitacionais e, também o da área de lazer no Cruzeiro, eu serei um defensor no Estado dessa questão no Pólo Industrial. Então, esse assunto passou a ser um assunto do Governo do Estado, é prioridade. Eu pude ver de perto o quanto se perde de flexibilidade de movimentação de caminhões, da entrada da matéria prima, da saída do produto e principalmente, estão deixando de gerar emprego para Pinheiral por falta dessa infraestrutura. Vou enviar uma equipe técnica da secretaria para fazer levantamento e estimativa do custo da pavimentação, vamos tentar recurso com o Governo do Estado com crédito adicional para a minha secretaria para fazer essa obra. O segundo caminho é um convênio que o município já tem com o DER, que é de outra secretaria, mas também que posso tentar ir lá buscar que o Estado ajude nesta situação”, disse Kazuriho.

O secretário se comprometeu em buscar ajuda junto ao governador, Cláudio Castro, para atender a demanda de infraestrutura do pólo industrial que vai contribuir positivamente para a geração de emprego, renda e arrecadação em Pinheiral.

“A geração de emprego é uma das maiores demandas que vamos enfrentar neste momento. Antes mesmo da eleição eu já pleiteava a melhoria da infraestrutura do Parque Industrial do Parque Maíra com o secretário Bruno Kazuhiro. Nesta visita o secretário entendeu a necessidade e acredito que ganhamos um aliado nesta luta que irá gerar importantes vagas de emprego para nossa cidade”, disse o vereador e líder de governo na Câmara Municipal, Mário Arthur Franco.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Júlio Barbosa, o pólo industrial do Parque Maíra possui hoje cerca de 12 empresas que com a realização das obras também terão maior escoamento da produção.

“Desde que assumi a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o prefeito Ednardo Barbosa me informou que nosso principal foco deveria ser a atração de novas empresas e trabalhar para a geração de empregos em Pinheiral e visitando nosso distrito industrial, descobri que um dos principais gargalos que dificultam inclusive a expansão das empresas já instaladas na cidade é o asfaltamento das ruas, em redor das empresas. Pensando nisso junto com nosso prefeito começamos a busca pela resolução deste problema. Graças a Deus e a credibilidade deste governo temos a certeza de que, em breve, vamos poder comemorar mais esta vitória para a cidade. A visita do Bruno hoje ao município sendo recebido pelo governo e, por vários gerentes das empresas do distrito industrial, só vem confirmar a responsabilidade que temos tido no compromisso com nossa população”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Júlio Barbosa.