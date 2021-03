Prefeitura de Resende anuncia processo seletivo para contratação temporária na área da saúde

Médico clínico, epidemiologista, pediatra, médico do trabalho, enfermeiro, bioquímico e técnicos de enfermagem, radiologia e laboratório são os cargos contemplados

A Prefeitura de Resende abriu as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para contratação de profissionais de saúde para atuarem durante um período que poderá ser de 6 a 24 meses. Os interessados devem entregar a ficha de inscrição, currículo e documentos comprobatórios até o dia 22 de março, sendo em dias úteis, no horário das 14h às 16h, pessoalmente, na Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração, situada na Rua Augusto Xavier de Lima, 251, bairro Jardim Jalisco.

A lista completa de cargos solicitados através do processo seletivo compreende: médico clínico plantonista; médico clínico geral; médico epidemiologista; médico pediatra plantonista; médico do trabalho; enfermeiro plantonista; enfermeiro; bioquímico; técnico de enfermagem; técnico radiologista, técnico de laboratório.

De acordo com a Secretaria Municipal de Administração, a contratação se dá devido a necessidade temporária de profissionais para que tenha a continuidade dos serviços públicos oferecidos à população na área da saúde. A gestão municipal ressalta que para que as contratações sejam efetivadas serão necessários a escolaridade exigida e são aceitos apenas os documentos entregues pessoalmente.

Para participar do processo seletivo, os profissionais interessados devem seguir alguns requisitos: ser brasileiro ou naturalizado; ter idade mínima de 18 anos; estar em dia com as obrigações eleitorais; os homens estarem quite com o Serviço Militar; apresentar os documentos de RG e CPF; comprovante de residência; e principalmente possuir diploma correspondente ao cargo. Vale destacar também que a inscrição não será cobrada. O processo seletivo também inclui uma etapa de entrevistas.

– A gestão municipal, que está empenhada em desenvolver cada vez mais cada um dos setores da administração pública, está promovendo esse processo seletivo para suprir a demanda do município e ampliar ainda mais o atendimento à população. As contratações serão imediatas. A convocação desses profissionais acontecerá por meio de telefone, e-mail informado no currículo apresentado e estará disponível também em Boletim Oficial – explicou o secretário de Administração, Kaio Márcio Resende de Paiva.

A seleção dos candidatos será feita pela contagem de pontos através de critérios e documentos como: diplomas de Especialização, Mestrado e Doutorado; cursos relacionados à área, concluídos a partir de 2011; cursos de aperfeiçoamento relacionados à área, Jornada e Seminários, com carga horária igual ou superior a 20 horas; tempo de serviço na função que concorre; e tempo de serviço na administração pública.