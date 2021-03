 Barra Mansa retoma aulas presenciais na rede municipal de ensino

Ano letivo se inicia nesta segunda, em sistema híbrido

Após a suspensão das aulas presenciais em março de 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus, as unidades de ensino de Barra Mansa retomaram as atividades nesta segunda-feira (1º), com o início do ano letivo em sistema híbrido para toda a rede municipal de educação.

Nesta primeira fase, retornam à sala de aula 3.330 alunos, divididos em Educação Infantil (Pré II), Ensino Fundamental I Anos Iniciais (ciclo 1/2 ano e 4/5 ano), Ensino Fundamental II Anos Iniciais (ciclo 8/9 ano) e EJA (Alfabetização e Fases Iniciais / Fase VIII).

As unidades de ensino público tiveram os seus horários operacionais modificados para atender questões de convívio e adaptação. Temporariamente funcionarão das 07h às 10h, das 13h às 16h e das 18h às 21h, ficando com uma hora a menos de aula, que será utilizada para que o professor se dedique ao ensino remoto e plantão de dúvidas.

As próximas fases iniciam nos dias 15 e 29 de março. O número máximo de alunos que retornarão será de 50%, o que representa aproximadamente 9 mil estudantes.

A volta às aulas não é obrigatória, ficando a cargo da família a decisão. Para aqueles que optarem por manter o ensino de forma remota, serão disponibilizadas atividades impressas, que podem ser retiradas na unidade de ensino em que o aluno estuda. Caso o estudante apresente dificuldades, pode consultar o plantão de dúvidas.

O secretário de Educação, Marcus Vinicius Barros, falou sobre o primeiro dia do ano letivo. “Hoje retornamos com as aulas em toda a rede de ensino, de forma muito tranquila e segura. Nossas ações seguem rigorosamente o protocolo determinado pelo Comitê Municipal e estão validadas pelo Poder Judiciário. Estamos oferecendo diversos modos de aprendizagem, para que todos os alunos tenham as mesmas oportunidades, tanto aqueles que voltaram para as aulas presenciais, quanto aqueles que preferem manter o ensino a distância”.

Para fortalecer o aprendizado, foram oferecidas algumas ferramentas como o site www.barramansa.rj.gov.br/educacao, o canal do Youtube “Do Aprender ao Ensinar” e o Google Workspace For Education, conforme explicou a gerente de Educação Básica Saionara Maciel. “Todos os alunos receberão apoio pedagógico através dessas ferramentas. Nestas duas primeiras semanas, a Gerência de Educação Básica ficou responsável em disponibilizar as atividades no site para que se inicie o trabalho na plataforma. Nesse período terão o plantão de dúvidas, respondendo as questões dos alunos, monitorando e fazendo com que o trabalho seja realmente efetivado”.

Além de todo o suporte pedagógico, a Secretaria de Educação iniciou um monitoramento diário, onde serão construídos os indicadores de adesão das famílias ao retorno às aulas, a fiscalização da saúde dos alunos, entre outras ações determinadas pelo protocolo estabelecido pelo Comitê Municipal.

De acordo com a presidente do Conselho Municipal de Educação, Morgana Vieira, a fiscalização e suporte será mantido enquanto for necessário. “O Conselho Municipal de Educação está devidamente representado no Comitê Municipal. Participamos ativamente de todas as discussões do comitê, desde o planejamento do plano diretor, a decisão das fases e, agora, a decisão do retorno. Estaremos monitorando essa volta por um longo tempo, acompanhando as escolas, porque a pandemia não acabou. O comitê não irá se desmantelar. A função dele é acompanhar a volta às aulas em todo o município, seja na rede pública ou particular”.

O planejamento para o retorno seguro e progressivo às aulas começou em março de 2020 e se solidificou em outubro com a constituição do Comitê Municipal, formado por representantes das secretarias de Educação e Saúde; Conselho Regional de Medicina; Conselho Municipal de Educação; Coordenação do CEMAE; Coordenação de Supervisão Escolar; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; Conselho Tutelar; Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação; Sindicato dos Estabelecimentos Ensino do Sul Fluminense; Direções das Redes Públicas Municipal e Estadual; Direções da Rede Privada de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio; Ensino Superior e Cursos Livres.

As unidades de ensino foram preparadas e adaptadas para respeitarem os protocolos pré-estabelecidos, com a obrigatoriedade do distanciamento entre os alunos, aferição de temperatura e local para higienização das mãos. Além disso, foram realizadas vistorias nas escolas e testagem em massa nos profissionais da Educação, a fim de criar um cinturão de proteção para todos.