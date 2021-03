Estádio da Cidadania está preparado para receber jogos de futebol

Local é palco nesta quarta-feira, às 17h, da estreia do Volta Redonda no Campeonato Carioca, diante do Madureira

O Estádio da Cidadania está pronto para voltar a sediar partidas de futebol. Sem receber jogos desde março de 2020, o Raulino de Oliveira é palco nesta quarta-feira (3) da estreia do Voltaço no Campeonato Carioca, diante do Madureira. O jogo acontece às 17h. Para poder receber o confronto, o gramado foi totalmente recuperado e estruturas físicas do estádio receberam manutenção.

Junto à recuperação do campo, com a mesma grama utilizada no Estádio do Maracanã, as salas de aquecimento, vestiários e imprensa também receberam reparos, assim como os polos de saúde localizados no estádio. As arquibancadas, que também passam por melhorias, são os últimos itens da revitalização, já que por conta da pandemia do novo coronavírus o acesso do público ainda não será permitido. Todo o estádio está recebendo um processo de impermeabilização para evitar infiltrações.

“O momento agora é de foco na Saúde, mas realizamos o que precisava ser feito no Estádio da Cidadania, dentro do possível e da realidade financeira do município. Recuperamos o gramado, as salas de aquecimento, vestiários, sala de imprensa, tudo para poder receber bem os atletas e os profissionais que trabalham na cobertura dos jogos”, destacou a secretária de Esportes de Volta Redonda, Rose Vilela.

Suportes que separam as torcidas foram recuperados. O estádio também recebe uma pintura geral, atendendo a área esportiva e o complexo de Saúde. Os dois elevadores que servem para o público nos dias de jogos e diariamente para usuários dos serviços de saúde foram colocados em funcionamento. As cabines que atendem a imprensa passaram por uma revisão. Cerca de 60 lâmpadas novas foram colocadas nas dependências internas e a parte elétrica passou por revisão. O placar eletrônico, que estava com corrosões e corria o risco de provocar um acidente, foi reformado. Fotos: Divulgação/Secom PMVR