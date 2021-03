Pinheiral recebe novas doses da vacina contra Covid-19

Nesta etapa continuam sendo vacinados idosos acima dos 80 anos

A equipe da Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Pinheiral, recebeu na manhã desta quinta-feira, 04 de março, 200 novas doses da vacina CoronaVac contra a Covid-19. O imunizante será utilizado para aplicação em idosos acima dos 80 anos, que ainda não foram vacinados. Toda a vacinação está atendendo o público-alvo definido em informe técnico do Ministério da Saúde.

De acordo com o secretário de Saúde, Everton Alvim, para os idosos, a vacinação segue com a estratégia adotada da última vez, ou seja, as doses serão aplicadas na residência dos pacientes em uma ação desempenhada em conjunto pela equipe das Unidades de Saúde da Família e da Vigilância em Saúde. “Continuamos avançando bem e esperamos completar a vacinação das pessoas acima dos 80 anos esta semana”, disse o secretário.

Alvim reforçou que a vacinação segue, criteriosamente, a norma técnica do Ministério da Saúde e que, à medida com que novas doses forem chegando, idosos de outras faixas etárias serão imunizados.

É importante destacar que os idosos que ainda não tenham sido contemplados e que estão na faixa de idade para receber a vacina nesta etapa, devem procurar a Unidade Básica de Saúde do seu bairro para realização do cadastro para recebimento da vacina.