Resende recebe novas doses da vacina contra a covid-19

Novo lote recebido nesta quinta-feira, dia 04, conta com 1.010 doses

Resende continua com a campanha de vacinação contra a Covid-19 nos grupos prioritários e na manhã desta quinta-feira, dia 04, recebeu uma remessa com novas doses da vacina contra a Covid-19. O lote conta com 1.010 doses para a primeira aplicação da vacina.

O cronograma de vacinação de Resende segue os critérios do Plano Nacional de Imunização, estabelecido pelo Governo Federal. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o município iniciou uma nova faixa etária para cadastramento para a vacina contra a Covid-19 para idosos com idade mínima de 75 anos, que estão fora da área de cobertura da ESF, via Whatsapp.

-Aos poucos conforme as novas doses de vacina vão chegando do Ministério da Saúde, como estas 1.010 desta quinta-feira, Resende está conseguindo imunizar os grupos prioritários mais vulneráveis a casos graves da Covid-19. Mas não devemos nos descuidar e continuar seguindo todos os protocolos de saúde, pois ainda estamos no começo da vacinação. Resende no momento realiza o cadastramento da vacina para idosos acima de 75 anos, fora da cobertura da ESF e profissionais liberais da saúde – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.