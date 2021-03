Secretaria de Saúde realiza mutirão para cadastro de usuários da UBSF Ano Bom

Atividade acontece nesta sexta-feira, 05, de 8 às 14 horas

Agentes comunitários da Atenção Básica, da Secretaria de Saúde de Barra Mansa, realizam nesta sexta-feira, dia 05, entre 8 e 14 horas, o mutirão de cadastramento de usuários dos serviços do novo UBSF Ano Bom.

Devidamente identificados por crachás, os agentes percorrerão os bairros Roberto Silveira, Rua Parreira e Ano Bom com a finalidade de inscrever e orientar a população que será atendida na unidade e que tem previsão para ser inaugurada ainda neste semestre.

De acordo com a Secretaria da Saúde as UBSF (Unidades Básicas de Saúde da Família) compõem a porta de entrada da Rede de Atenção à Saúde, ofertando serviços de curativos, vacinação, coleta de material para exames laboratoriais, tratamento odontológico, consultas com clínico geral, pediatra e ginecologista, medicação básica e encaminhamento para consulta com especialista.

As UBSF têm como objetivo atender até 80% dos problemas de saúde da população, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais.